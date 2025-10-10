La increíble marca de Aaron Boone con los Yankees: Iguala récord de Hargrove (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de los Yankees de Nueva York llegó a su final este miércoles. El conjunto de la Gran Manzana tendrá que esperar otro año para poder levantar el Trofeo del Comisionado, un logro que se les escapa desde la temporada de 2009.

Esta situación ha generado un clima de decepción entre los aficionados neoyorquinos que piden la destitución del mánager, Aaron Boone, a pesar de que su registro general es positivo y su porcentaje de victorias supera las expectativas de muchos.

El Récord de Aaron Boone

Boone lleva ocho años dirigiendo a los Yankees. Llegó a los “Mulos del Bronx” tras la salida de Joe Girardi. En ese lapso, el timonel de los neoyorquinos tiene un registro de 697 victorias y 497 derrotas, con un porcentaje de triunfos de .584.

Boone se ubica en la séptima posición entre los mánagers históricos de los Yankees en cuanto a victorias se refiere, por encima de Billy Martin. Sin embargo, existe una pequeña diferencia: el legendario timonel logró un título de Serie Mundial.

El siguiente en la lista, a poco más de 300 victorias, es Joe Girardi, quien estuvo con los Mulos del Bronx durante 10 temporadas, dejando un récord de 910 victorias y 710 derrotas, con un título de Serie Mundial (2009) en su palmarés.

El Registro en Postemporada

Tras la eliminación de este miércoles ante los Azulejos de Toronto, Boone igualó la marca de más partidos de playoffs dirigidos por un equipo sin ganar la Serie Mundial. Ese récord lo tenía Mike Hargrove, quien dirigió 52 juegos de postemporada para Cleveland entre 1991 y 1999 sin conseguir un título.

Boone tiene contrato hasta 2026, pero los fanáticos de los Yankees deben estar cada vez más impacientes a medida que su sequía de campeonatos, larga para los estándares de Nueva York, alcanza los 17 años.

Como Jugador

Durante su carrera como jugador, Boone participó en 17 partidos de playoffs, todos con Nueva York en 2003. No ganó la Serie Mundial, pero sí conectó uno de los jonrones más famosos del béisbol en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas.