¿Qué deben hacer los Yankees para quedar campeones en la MLB?

Un nuevo año sin alcanzar la cima se concretó este 8 de octubre para los Yankees de Nueva York. Así lo reflejó la pizarra final en contra 5x2 ante Azulejos de Toronto.

En la MLB ganar un título es muy complejo, repetirlo mucho más y es algo que en su momento dijo Derek Jeter, toda una referencia en cuanto a ganar campeonatos, cinco para él con sus Mulos de siempre que a la fecha, suman 16 calendarios sin ver a linda.

Aunque no es la primera vez que la franquicia experimenta sequías como estas (de 1903 a 1923 para su primer trofeo, monarcas en 1962 y luego en 1977, consagrados en 1978 después en 1996), la que está en curso inevitablemente genera sentimientos o posiciones negativas con el denominador común

¿Qué deben hacer los Bombarderos del Bronx para llegar de nuevo conseguir la corona?

La interrogante es tan complicada como la del primer párrafo, carece de una respuesta y/o causa única, son diversos los elementos (tangibles e intangibles) que deben conjugarse para lograrlo, lo que queremos decir es que si prestamos atención nos daremos cuenta que han sido más los elencos estimados como favoritos para llevárselo todo, a la cantidad de los que terminaron titulándose como estimamos en un principio.

¿Cerrar el ciclo de Aaron Boone generaría una solución? Tal vez sí, tal vez no, es posible que para 2026 haya un nuevo estratega y en el corto plazo logre el objetivo, pero eso tampoco es garantía de que se ganen campeonatos de modo constante, esto también es parte de lo que se busca (o en todo caso aspira la afición). No olvidemos que el anterior mánager, Joe Girardi, consiguió el campeonato en su segundo año (precisamente el último del equipo) pero por múltiples razones quedó corto hasta 2017.

Sufrimiento en el Yankee Stadium, alejados de la tradición

Por otra parte, también sería válida la culminación del largo periplo de Brian Cashman como Gerente General, cargo en el que ha estado ininterrumpidamente desde 1998. Quizás nuevas ideas lleven a la organización por el carril deseado.

En fin, son demasiadas cosas las que deben ocurrir, incluido el factor suerte y mientras tanto la pregunta sigue colgada en un enorme cartel ¿Qué deben hacer los Yankees para quedar campeones?