¿Cuántos venezolanos estarán en las Series Divisionales de MLB?

Para este sábado está pautado el inicio de las Series Divisionales, segunda etapa de las cuatro en la postemporada de MLB; al igual que en la primera, en esta participan ocho elencos enfrentados en cuatro careos de máximo cinco choques en formato 2-2-1, es decir, quien gane tres avanzará a las Series de Campeonato de la Liga Nacional y Liga Americana.

A las 2:08 pm Cachorros de Chicago visita a los Cerveceros de Milwaukee, a las 4:08 pm Yankees de Nueva York van contra Azulejos de Toronto; 6:38 pm es la hora asignada para que comiencen Dodgers de Los Ángeles y Phillies de Filadelfia. Tigres de Detroit y Marineros de Seattle a las 8:38 pm.

Para este 3 de octubre, los elencos en beligerancia aún podrán hacer modificaciones en sus rósters de 26 jugadores, y los ocho conjuntos cuentan con al menos un jugador oriundo de Venezuela, en este sentido, puntualizamos en los nativos que verían acción:

MLB - Playoffs - Grandes Ligas - Series Divisionales - ALDS - NLDS

Cachorros: Daniel Palencia (cerrador) y Moisés Ballesteros (cátcher)

Cerveceros: William Contreras (receptor), Jeferson Quero (cátcher), Andruw Monasterio (infielder) y Jackson Chourio (jardinero).

Dodgers: Miguel Rojas (infielder).

Phillies: José Alvarado (relevista), Jesús Luzardo (abridor), Ranger Suárez (abridor) y Rafael Marchán (cátcher).

Los de Venezuela pueden ser determinantes

Yankees: J.C. Escarrá (receptor) y Jorbit Vivas (infielder que no está en la nomina de 26).

Azulejos: Andrés Giménez (segunda base) y Anthony Santander (outfielder).

Tigres: Keider Montero (lanzador) y Gleyber Torres (segunda base).

Marineros: Eduard Bazardo (relevista), Jhonathan Díaz (lanzador), Leo Rivas (infielder) y Eugenio Suárez (tercera base).