¿Hay que preocuparse? Luis Arráez tiene estos números vitalicios en la postemporada de MLB

Este martes comenzó la postemporada 2025 de la MLB, período que da inicio con las denominadas series de comodines y donde los ocho elencos en beligerancia para avanzar a la siguiente instancia, tendrán un máximo de cinco encuentros; en el primero de ellos, Luis Arráez con los Padres de San Diego ligó de 4-0 con ponche en el descalabro 3x1 ante Cachorros de Chicago.

Aunque se trata de apenas un partido, acerca del desempeño de la “Regadera” convergen nada de sorpresa y una situación como para preocuparse, esto por su trajinar vitalicio con el madero una vez se pasa la franja de la ronda eliminatoria.

Sin incluir el de este 30 de septiembre, en careos de comodines (tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional), llevaba de 23-4 para .174 de promedio, que ahora descendió hasta .148, una cifra inaudita para un toletero de su probada calidad y con average de por vida en Grandes Ligas de .317, el mejor desde su debut en 2019 a la fecha, así como uno de apenas cinco con mínimo .300.

Adicionalmente, en el global de cinco series distintas de playoffs, (tres de comodines y dos Series Divisionales), el muchacho de San Felipe ha dado de 56-13, para .232. Asimismo, ha conectado 4 dobles, ha sacado 2 bases por bolas e incluye 1 carrera remolcada, 5 anotaciones más 4 ponches, por lo que su línea ofensiva refleja:

.259 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.304 de slugging

.562 en OPS

En esos tres, también bastante por debajo de los registros de por vida: .363/.413/.777.

Luis Arráez debe despertar para ayudar a los Padres de San Diego

Se evidencia que el contexto es negativo, pero dentro del mismo hay guarismos muy positivos porque en la disputa de 2019 entre Twins de Minnesota y Yankees de Nueva York quedó de 11-5 con 4 biangulares para línea de .455/.455/.818/1.273. Del todo excelso.

Por otra parte, cuando el año pasado los Padres chocaron con los Bravos de Atlanta, terminó de 9-3, es decir, average de .333 y .OBP en .333; como no sonó extrabases su slugging igualmente fue de .333; OPS en .666.