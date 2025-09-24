MLB: Luis Arráez llegó a 12 juegos al hilo con hits y mostró poder para los Padres

Suscríbete a nuestros canales

Durante la visita de los Cerveceros de Milwaukee a los Padres de San Diego, Luis Arráez fue alineado como primero en el orden ofensivo y bateador designado. Para su primer turno ligó sencillo ante las serpentinas del abridor Bruce Zimmermann, mientras que para el segundo mostró una “sorpresa”.

Ocurrió en el inning 2, encontró a Mason McCoy en circulación embasado por error en tiro del segunda base Brice Turang; al primer envío del turno castigó una cutter que devolvió a por encima del muro del jardín derecho, en lo que fue su 8vo cuadrangular del torneo, así como sus carreras remolcadas 60 y 61.

Con el tablazo amplió la ventaja de los religiosos a 6x0.

Se trató de su primer jonrón desde el pasado 2 de septiembre, fecha en la que lo consiguió a expensas de los Orioles de Baltimore.

Con ese par de imparables, subió su promedio de bateo a .288, además de que amplió a 12 su cadena de juegos con al menos 1 hit. El líder de bateadores en la Liga Nacional, Trea Turner de los Phillies de Filadelfia, tiene .305 unidades y regresará solo para la postemporada.

