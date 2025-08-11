MLB: Ethan Salas se mantiene como el mejor prospecto de los Padres pero… (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando un atleta, sin importar la disciplina o el nivel, desarrolla su carrera enfrentando de modo paralelo recurrentes problemas físicos, se hace cuesta arriba dejar un buen o adecuado rendimiento. Es algo que este año enfrenta Ethan Salas en el sistema de granjas de los Padres de San Diego.

Para este 11 de agosto, el chico que también tiene nacionalidad venezolana, aparece en la lista de lesionados de 7 días de los San Antonio Missions, sucursal Doble A de los religiosos; de acuerdo a su ficha en el portal milb.com, en ese grupo de lastimados ha estado al menos otra vez, el pasado 26 de abril.

MLB - Ethan Salas - Padres de San Diego

Esos inoportunos detalles, muchas veces fuera de pleno control, en 2025 le han limitado a solo 25 partidos con el citado elenco, ha consumido 32 turnos legales con 6 imparables, 1 doble, 6 bases por bolas, 1 pelotazo, 1 elevado de sacrificio, 5 carreras empujadas, 5 anotadas, 2 almohadillas estafadas, más 5 ponches. Parte de esto conforma una baja línea ofensiva en:

.188 de average

.325 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.219 de slugging

.544 en OPS

Las consecuencias de esta sequía tienen impacto inmediato para su ubicación en el ranking de prospecto, que tradicionalmente en cada calendario, publica la propia MLB. Para esta ocasión el cátcher bisoño es calificado en el puesto 86, cuando hace un año estuvo en la casilla 8. Asimismo, en el sistema de los frailes se mantiene como el número 1.

Grandes Ligas - MILB - Prospectos - Venezuela - Estadísticas

La cantidad de juegos, para Ethan Gabriel son los más reducidos desde que se integró al amplio sistema de Grandes Ligas; firmado el 15 de enero de 2023, ese año fueron 66 compromisos entre Clase A, Clase A+ y Doble AA. Para 2024 correspondieron 136, en la Clase A+ 113 y en la Arizona Fall League 23.

Previamente, el salto a la pelota rentada lo dio en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con Águilas del Zulia en el torneo 2022/2023; a sus 16 años estuvo en 1 solo partido, bateó de 2-0 con par de boletos.