¿Quién es el más caro? La guerra por la cima entre Mbappé y Lamine Yamal

Kylian Mbappé no dejó dudas en su primera mitad con el Real Madrid consolidándose no solo como el mejor jugador en una agitada presentación del Real Madrid, sino como máximo goleador en sus competiciones más importante de Europa como La Liga y la UEFA Champions League.

Con un total de 66 goles en el presente año entre su presentación con los merengues y la selección nacional, el delantero francés ha cerrado el año 2025 en lo más alto del fútbol mundial. Su rendimiento lo sitúa, sin discusión, como el jugador más en forma de las grandes ligas europeas, algo que se ha visto reflejado en la última actualización de valores de Transfermarkt correspondiente al mes de diciembre.

Por primera vez en la plantilla blanca, un futbolista alcanza la cifra histórica de 200 millones de euros de valor de mercado. El atacante lidera esta revalorización, confirmando su impacto deportivo y mediático, aunque no es el único nombre que continúa al alza, tomando en cuenta que, Erling Haaland, que también asciende hasta los 200 millones. De este modo, ambos se unen a Lamine Yamal, quien ya contaba con esa valoración, formando un trío que se consolida como los jugadores más caros del mundo en la actualidad.

Jugadores más caros del mercado según Transfermarket:

Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones

Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 millones

Erling Haaland (M. City): 200 millones

Jude Bellingham (Real Madrid): 160 millones

Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones

Pedri (Barcelona): 140 millones

Jamal Musiala (Bayern): 130 millones

Michael Olise (Bayern): 130 millones

Además de la alza de Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr. también lo acompañan entre los jugadores más caros del mercador. El inglés se encuentra en la cuarta posición con 160 millones, mientras que, el delantero brasileño le sigue en el quinto peldaño con un total de 150 millones. Aunque ambos quedaron lejos de su mejor versión en la primera parte de la campaña, ambas figuras de la Casa Blancas se mantienen entre los más cotizados en el balompié mundial.

Asimismo, Pedri se une a Lamine Yamal como los más valorizados del Barcelona con 140, justamente por debajo de los mencionados jugadores del Real Madrid. Asimismo, las estrellas del Bayern Múnich Jamal Musiala y Michael Olise destacan en la lista con 130 millones cada uno.