Real Madrid con el dato más inédito en sus últimos 20 años

Real Madrid continua extendiendo su mal momento con la derrota contra el Manchester City. La UEFA Champions League no sirvió como bálsamo para mejorar la narrativa del club en la actualidad; de hecho, registró un récord negativo que no se veía en los últimos 20 años.

Los de Xabi Alonso cayeron 1-2 contra un City que no fue superior a los españoles; pero cayeron y aumentaron la crisis que vive el equipo madridista en este final de año. Solo tuvieron un tiro a puerta, el 1-0 de Rodrygo, en los siguientes 62 minutos no lograron inquietar a Donnarumma.

La última vez que el Madrid disparó una vez a puerta, en Champions en el Bernabéu fue en la temporada 2003-04. Ni la mejor versión de Rodrygo, ni lo electrizante de Vinicius Jr, ni la versión con más llegada de Jude Bellingham logró encajar un disparo en la portería rival.

Hay puntos positivos del Real Madrid pese a la derrota en Champions League

La ausencia de Kylian Mbappé terminó siendo determinante para que Rodrygo Goes tuviera minutos. El brasileño en una de sus competiciones favoritas, sacó la casta, su talento e impulsó el triunfo momentáneo del Real Madrid en un momento complicado.

Ese es precisamente uno de los puntos importantes de la derrota, haber recuperado la mejor versión de Rodrygo en la banda derecha. Fue desequilibrante, elaboró juego y fue un puñal contra la defensa del City. Terminó con un gol que sirvió de poco en el resultado, pero mucho a nivel personal.

Gonzalo García es otro punto importante, peleó contra los centrales, se asoció y siempre se mostró como alternativa para sus compañeros. Por otra parte, Endrick sorprendió con los pocos minutos que tuvo y la ocasión de gol; son dos jugadores que el entrenador debería usarlos más y seguido.

