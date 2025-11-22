Bellingham incluido en el once histórico de este equipo inglés

Suscríbete a nuestros canales

El Birmingham City, equipo de la Segunda División inglesa (Championship), ha reconocido el impacto de Jude Bellingham al incluirlo en su mejor once histórico. El centrocampista del Real Madrid, originario de Stourbridge, cerca de Birmingham, se formó en la cantera del club desde los ocho años.

A pesar de que Bellingham jugó solo 44 partidos con el primer equipo de los Blues, el club justificó su inclusión y el reconocimiento de su camiseta, la número '22', la cual fue retirada en su honor. Este gesto se debe tanto a su calidad y aportación en el campo como al hecho de que su traspaso al Borussia Dortmund en 2020, por unos 30 millones de euros, lo convirtió en la venta más cara en la historia del Birmingham City.

Récords de Precociad y Trayectoria Post-Birmingham

Bellingham estableció varios récords de precocidad durante su breve paso por el club:

Fue el jugador más joven en debutar, con 16 años y 38 días .

Se convirtió en el goleador más joven, anotando 25 días después de su debut.

Tras dejar el Birmingham, el jugador brilló durante tres años en el Borussia Dortmund, donde fue nombrado mejor jugador de la Bundesliga. Posteriormente, fichó por el Real Madrid, club con el que ya ha conquistado la Liga Española y la Champions League. A nivel de selección, Bellingham debutó con Inglaterra en noviembre de 2020, ha disputado 46 encuentros y fue clave en la Eurocopa de Alemania 2024, llevando a su equipo hasta la final.

El once histórico completo del Birmingham City, donde ahora figura Bellingham en el centro del campo junto a Seb Larsson, Barry Ferguson y Stan Lazaridis, se conforma con Gil Merrick en la portería; Stephen Carr, Kenny Burns, Roger Johnson y Martin Graninger en la defensa; y Christophe Dugarry y Trevor Francis en la delantera.