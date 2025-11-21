El Barcelona busca arrebatarle el liderato en LaLiga al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresa a la acción liguera tras el parón de selecciones con el objetivo de presionar al Real Madrid y, de ser posible, asaltar el liderato de LaLiga EA Sports en esta jornada 13.

El desafío es mayúsculo, pues reciben a un siempre combativo Athletic Club en el regreso al Spotify Camp Nou. Dicho encuentro se disputará este sábado 22 de noviembre a las 11:15 AM (hora de Venezuela).

Obligados a ganar

El conjunto dirigido por Hansi Flick es actualmente el escolta del líder, ubicado en la segunda posición con 28 puntos (nueve victorias, un empate, dos derrotas).

Con la "Casa Blanca" jugando el domingo, una victoria ante el Bilbao permitiría al equipo azulgrana alcanzar temporalmente al eterno rival en puntos (31) y ejercer una presión psicológica crucial de cara al tramo final del año.

El Barça llega a este compromiso con la moral alta tras sumar una importante victoria en la jornada anterior, pero deberá responder a la exigencia de su afición en un Camp Nou que espera un espectáculo de goles y solidez.

Novedades en la plantilla

Una de las mejores noticias para el Barcelona es la recuperación de varios jugadores. Figuras clave como el extremo brasileño Raphinha y el joven guardameta Joan García están de vuelta tras superar sus respectivas lesiones y podrían sumar minutos.

El cuerpo técnico de Hansi Flick pretende darles minutos, también pensando en el partido de la UEFA Champions League contra Chelsea en Stamford Bridge.

La presencia de estos nombres es fundamental para sus aspiraciones en la fase de liga, donde actualmente están fuera de los ocho primeros lugares (clasificación directa).

No hay dudas, de que el partido promete ser una prueba de fuego para el Barcelona en su regreso al Camp Nou, con la presión de la tabla y la necesidad de confirmar su proyecto ante un rival histórico como los "Blues".