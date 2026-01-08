LVBP: Magallanes sigue sin conocer la victoria a pesar de su estelar pitcheo abridor

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes siguen sin ganar en este inicio del Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tras dos juegos disputados. Sin embargo, la organización ha contado con un trabajo excepcional de su cuerpo de lanzadores, caso contrario a lo que ha sucedido con la ofensiva en estos primeros 18 innings de acción.

Los dirigidos por Yadier Molina han sido derrotados por detalles en momentos claves, polémicas arbitrales y falta de producción desde la caja de bateo. A pesar de esto, el aspecto más positivo que se puede resaltar en estas primeras de cambio en la nave turca es, sin duda, el trabajo monticular de sus lanzadores y más específicamente los abridores.

En general, la efectividad colectiva del Magallanes es de 2.84, la tercera mejor de la postemporada. Pero al desglosar más a fondo lo que ha sucedido, existe una gran diferencia entre lo que han hecho los lanzadores inicialistas y el cuerpo de relevistas.

Navegantes del Magallanes – Pitcheo

La rotación abridora ha estado, en cuanto a sus números, en un plan estelar. En 12.2 entradas de labor, tienen récord de cero ganados y uno perdido, seguido de 10 hits permitidos, tres carreras limpias, un cuadrangular, 14 ponches, WHIP de 0.90, efectividad de 2.13 y los rivales le batean un promedio de .217.

En cambio, el bullpen se ha llevado el mayor castigo desde la lomita. En lo que han sido sus dos primeras actuaciones, sus registros hablan por sí solos. En 6.1 innings lanzados, tienen un balance de cero victorias y un revés, seguido de siete hits permitidos, nueve carreras y seis limpias, dos jonrones, ocho boletos, cinco ponches, WHIP de .246, efectividad de 8.53 (la peor de la LVBP) y sus contrarios batean para un average de .280.

Por otro lado, el aspecto ofensivo no ha podido responder como es de esperarse al tener tanta calidad y jerarquía en la alineación. En 64 turnos al bate en lo colectivo, cuentan con seis carreras anotadas, 13 imparables, tres dobles, seis impulsadas, siete boletos, 12 abanicados y un bajo promedio de .203.

Finalmente, los Navegantes del Magallanes deben revertir estas primeras actuaciones para dar un paso hacia adelante hacia sus objetivos de instalarse en una nueva gran final de la pelota criolla y, acto seguido, levantar otro título en su prestigiosa historia en la LVBP.