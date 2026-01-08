Así se jugará la jornada de este jueves en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El regresó a la acción en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en su temporada 2025-2026 fue un éxito y durante este jueves continúan los desafíos. Por lo tanto, es importante que conozcas cuáles son los desafíos pautados en este jornada.

En primera instancia, se debe mencionar que a los Navegantes del Magallanes les corresponde descansar en esta ocasión y las dos ciudades que contarán con pelota, serán la de Barquisimeto y Guatamare.

Juegos para hoy e. El Round Robin de la LVBP:

- Caribes de Anzoátegui vs Cardenales de Lara a las 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Águilas del Zulia vs Bravos de Margarita a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

En ambas series se verán las caras por segunda ocasión en estos playoffs. Hasta el momento, no se confirman ninguno de los serpentineros que se encargarán de abrir los duelos de este jueves.