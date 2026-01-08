Estos son los resultados de la segunda jornada del Round Robin en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 7 de enero, retorno la etapa del Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y ante dos desafíos sumamente interesantes, es importante chequear cómo quedaron ambos resultados.

Los escenarios donde se disfrutó de pelota de la buena en esta ocasión, fue el estadio José Bernardo Pérez de Valencia y el estadio Nueva Esparta de Guatamare. Mientras que los Cardenales de Lara gozaron de su día de descanso.

Caribes a cinco outs del no hit-no run:

En el primer encuentro de la jornada, el pitcheo de Caribes de Anzoátegui le lanzó un juego sin hits ni carreras a los Navegantes del Magallanes hasta el 7.1 episodio.

Con esa gran actualización de sus lanzadores, los orientales culminaron imponiéndose 8 carreras por 3, para sumar su primer lauro en esta etapa.

Bravos debutó con el pie derecho:

Por su parte, los Bravos de Margarita hicieron respetar la casa en su debut esta postemporada, para vencer a la novena de las Águilas del Zulia con pizarra final de 3 carreras por 1.

El más destacado de este choque fue Alexi Amatista, bateador zurdo que se fue de 4-2, con triple, dos rayitas remolcadas y una anotada.