LVBP: Caribes logra primera victoria del Round Robin tras someter al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la temporada 2025-2026 reanudó sus actividades con su segunda jornada en la noche de este miércoles. En el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, los Caribes de Anzoátegui conquistaron su primer triunfo de estas instancias luego de blanquear 8 a 3 a los Navegantes del Magallanes.

Caribes, cerca del no hitter

Las acciones iniciaron con un gran duelo de lanzadores. Del lado local, José Torres dejó muy buenas sensaciones en su estreno con la Nave, pues en 6.2 innings toleró cuatro imparables y dos carreras, además que ponchó a ocho rivales. Por su parte, Ángel Cuenca no le dio respiro a sus rivales y en cuatro entradas no permitió hits, aunque terminó regalando una base por bolas.

En cuanto a la ofensiva, Antonio Piñero estrenó la pizarra en el mismo primer capítulo gracias a un enorme cuadrangular que desapareció por el jardín central. Minutos más tarde, en el séptimo, tanto Jesús Sucre como Leonel Valera negociaron boletos con las bases llenas para extender la ventaja.

Ya en el octavo, la Tribu firmó un rally de cinco anotaciones para sentenciar las cosas en Valencia. Allí, Carlos Mendoza y Leonel Valera remolcaron dos cada uno con hit y doble, respectivamente; mientras que Diego Infante aprovechó un lanzamiento desviado de Alexandro Tovalin para pisar el home.

Mención especial para los relevistas orientales, quienes no toleraron imparables en siete entradas completas. Y es que luego de la salida de Cuenca, Liarvis Breto y Yoelvin Silven retiraron sin inconvenientes a sus rivales de turno. Por su parte, Francis Peguero no pudo sostener el no hitter tras recibir dos indiscutibles en el octavo.

Pero cuando todo era cuestión de tres outs para concretar la blanqueada, Sandy León, Yasiel Puig y Tucupita Marcano convirtieron el cero del Magallanes en tres, luego de remolcar carreras con batazos oportunos.