LVBP: Gorkys Hernández apunta a una cifra redonda de por vida en Round Robin

La ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP fue bastante positiva para Gorkys Hernández, quien al final conquistó el título de bateo gracias a un impresionante .374 de promedio. Ahora, su misión en este Round Robin no solo pasa por ayudar en lo colectivo, sino también en alcanzar una cifra redonda de por vida en estas instancias.

Gorkys busca los 100

Si bien los Tigres de Aragua quedaron eliminados de la fase semifinal, los Bravos de Margarita no dejaron pasar la oportunidad de reforzarse con el mejor bateador de la zafra. De hecho, su sola presencia es capaz de inyectarle más liderazgo y veteranía al grupo, así como realzar la defensa en los jardines.

Este miércoles se reanudan las acciones en la LVBP, y el conjunto insular medirá fuerzas contra las Águilas del Zulia en el Estadio Nueva Esparta. Justamente, allí iniciará la cuenta regresiva del oriundo de Güiria para sumar otra gran hazaña a su carrera en la pelota venezolana.

Hasta la fecha, Gorkys Hernández cuenta con 95 carreras impulsadas de por vida en Round Robin, por lo que solo le faltan unas cinco para la centena. Y es que una vez las consiga, será el segundo pelotero activo con 100 o más en esta fase semifinal, solo superado por Alexi Amarista (115).