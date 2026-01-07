LVBP: Cardenales de Lara volverá al Round Robin con estos importantes lanzadores

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se resumirá este miércoles 7 de enero. Luego de una pausa de cuatro días, la pelota venezolana se reanudará con par de interesantes encuentros. Con una jornada ya disputada, los equipos intentarán retomar el ritmo lo más rápido posible, porque no hay mucho margen de error.

Para esta jornada, el equipo que descansará es Cardenales de Lara. Luego de una agónica y sufrida victoria el pasado 2 de enero, al dejar tendidos en el terreno a los Caribes de Anzoátegui en 10 episodios, los crepusculares se tomarán el día libre en lo que a juego se refiere, pero no dejan de planificar lo que viene.

Y es que, según reporta el medio El Emergente, los barquisimetanos ya definieron a los dos lanzadores que subirán a la lomita tanto el jueves 8 como el viernes 9, cuando el equipo dirigido por César Izturis regrese a la acción y siga con su misión de buscar llegar a su tercera final de manera consecutiva.

Lanzadores definidos en Cardenales de Lara

José "Chato" Yépez, gerente deportivo de Cardenales de Lara, conversó con El Emergente, y afirmó que para este par de compromisos que reanudarán el Round Robin de Cardenales, Adrián Almeida y Wilmer Font serán los encargados de tomar las riendas del equipo desde el montículo.

Adrián Almeida será el primero en actuar, ya que el jueves 8 de enero se medirá en Barquisimeto a los Caribes de Anzoátegui, para buscar el segundo triunfo de Lara. Un día después, Wilmer Font hará lo propio en la Isla de Margarita, en donde Cardenales tendrá una dura visita ante Bravos.