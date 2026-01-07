Ildemaro Vargas cuenta con este récord en playoffs entre los peloteros activos

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara regresaron a la gloria de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en la temporada anterior y ese campeonato, le valió a Ildemaro Vargas, para conseguir un increíble récord entre los peloteros activos.

"Caripito" siempre se ha caracterizado por aparecer en los momentos importantes y la etapa de playoffs es su favorita porque saca la mayor intensidad posible en su estilo de competitividad, algo que es ratificado con un gran dato.

Ildemaro Vargas es el mejor hiteador en playoffs entre los activos:

De hecho, en la gran final de la campaña 2024-2025 el grandeliga guió a su equipo al título, adjudicándose el galardón como Jugador Mas Valioso de esa fase, para terminar de impulsar su marca de hits.

En toda la postemporada previa, Ildemaro, acumuló un total de 37 indiscutibles, la mayor marca entre los peloteros activos, según la página estadística Pelota Binaria. Su más cercano perseguidor, es su ahora compañero, Williams Astudillo, quien sumó 35 imparables en la 2021-2022.

Ildemaro Vargas podría igualar el récord absoluto:

Vargas está disputando nuevamente unos playoffs en su exitosa carrera en la LVBP y luego de un notable rendimiento en la ronda regular, puede aspirar a convertirse en el primer jugador con 40 hits en una postemporada, lo que le haría superar el récord absoluto que está en poder de Alberto Callaspo.

Top 3 de máximos hiteadores en unos playoffs: