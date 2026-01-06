Alcides Escobar reforzará a los actuales campeones de LIDOM

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) se encuentra en su etapa más emocionante, y los Leones del Escogido no están dispuestos a ceder ni un centímetro en su carrera por el título. Se ha confirmado la llegada de una pieza de calibre de Grandes Ligas para fortalecer el cuadro escarlata: el experimentado infielder venezolano Alcides Escobar.

Un veterano de mil batallas se une a la causa roja

De acuerdo con la información proporcionada por el reconocido periodista Yancen Pujols, Alcides Escobar tiene programado unirse a la tropa de los Leones del Escogido este miércoles 7 de enero. El veterano se encuentra actualmente en su natal Venezuela ultimando detalles logísticos para volar hacia Santo Domingo. Si no surgen contratiempos de último minuto con los itinerarios de vuelo, se espera que el jugador esté pisando suelo dominicano entre el miércoles y el jueves para incorporarse de inmediato a los entrenamientos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Esta contratación representa un hito personal para Escobar, quien por primera vez en su dilatada y exitosa carrera profesional vestirá la camiseta de un equipo dominicano. Su llegada no es casualidad; la gerencia roja busca profundidad defensiva y un bate con experiencia en situaciones de alta presión para asegurar el ansiado bicampeonato.

“El Sabanero Mayor” llega a aportar experiencia

Alcides Escobar no es un nombre cualquiera en el mundo del beisbol. Con más de una década de experiencia en las Mayores y un anillo de Serie Mundial (2015) con los Reales de Kansas City, el campocorto aporta un perfil que pocos jugadores en el Caribe poseen. Su guante, que en su momento fue considerado uno de los mejores de la Liga Americana, será una garantía en el campocorto o la segunda base del Escogido.