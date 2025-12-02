LIDOM: ¡Fuego en el Escogido! Leones despiden a cinco coaches, incluido su mánager

Crisis total en el "Equipo Escarlata". Los Leones del Escogido, quienes son mencionados como los actuales campeones de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), atraviesan un momento sombrío. Su rendimiento los ha llevado a la parte más baja de la tabla, empatados con los Tigres del Licey en el sótano.
Ante esta caída libre, la gerencia de Operaciones de Béisbol del club anunció una reestructuración masiva e inmediata de su cuerpo de entrenadores con el objetivo de enderezar el rumbo de la temporada.
Cambios y Despidos Clave
Carlos Peña, gerente general del conjunto melenudo, informó que el puertorriqueño Alex Cintrón no continuará como mánager del equipo. Su puesto será asumido de forma interina por el coach de banca, Ramón Santiago.
La reestructuración fue generalizada y afectó a cinco miembros del staff:
Alex Cintrón: Mánager.
Wellington Cepeda: Instructor de lanzadores.
Eduardo Núñez: Coach de control de calidad.
Víctor Ramos: Coach de bullpen.
Hiram Bocachica: Coach de primera base.
Para suplir la vacante en el picheo, la gerencia nombró a Hatuey Mendoza como nuevo instructor de lanzadores, quien hasta ayer se desempeñaba como asistente del pitching coach.
Justificación de la Gerencia
Peña explicó que las salidas se deben a la necesidad de un nuevo enfoque y liderazgo en el clubhouse.
"Hemos concluido con el mayor respeto nuestra relación laboral con Cintrón y Cepeda. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos y su profesionalismo", declaró Peña. "La razón detrás de este cambio es el deseo de darle al equipo un nuevo enfoque y una nueva voz de liderazgo".
El Nuevo Liderazgo
La dirigencia ha apostado por la experiencia dentro de la organización para salir de la crisis:
Ramón Santiago (Mánager Interino): El ex infielder de Grandes Ligas, de 46 años, tiene experiencia como mánager en la Liga Mexicana de Béisbol (con Leones de Yucatán) y fue coach en la MLB con los Tigres de Detroit (2018-2022). Santiago conoce bien el Escogido, pues fue coach de banca en la 2021-22 y como jugador participó en las coronas rojas obtenidas en 2011-12, 2012-13 y 2015-16.
Hatuey Mendoza (Instructor de Lanzadores): Cuenta con varios años trabajando con lanzadores en los circuitos minoritarios de los Diamondbacks de Arizona. Previamente, laboró con los Tigres del Licey en la Lidom, aportando conocimiento de la liga.