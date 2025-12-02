MLB: Prospecto de los Medias Rojas jugará en Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

El prospecto de los Medias Rojas de Boston, Kristian Campbell, se prepara para un nuevo capítulo en su carrera al confirmar su participación en la liga invernal de Puerto Rico durante esta temporada baja. A sus 23 años, el joven jardinero busca recuperar la forma que lo convirtió en una de las promesas más atractivas del beisbol estadounidense, luego de un 2025 marcado por dificultades físicas y un inesperado descenso de peso que afectó su rendimiento.

La organización de Boston ha mostrado confianza en el progreso físico de Campbell durante el receso. El cuerpo técnico considera que el tiempo en Puerto Rico será fundamental para consolidar su transición hacia un rol de jardinero a tiempo completo. Tras los problemas del año pasado, el aumento de masa corporal y la estabilidad física son vistos como factores determinantes para que el jugador recupere su explosividad en el plato y su seguridad defensiva en los jardines.

Boston enfocados en su desarrollo

La directiva de los patirrojos atribuyó gran parte de las dificultades de Campbell en la última campaña a la pérdida inesperada de peso. Este detalle, aunque poco común en jugadores jóvenes, afectó su capacidad de generar poder y consistencia en el swing. Ahora, con un plan de acondicionamiento más sólido, el equipo espera que el tiempo en la liga invernal le permita sumar turnos de calidad y fortalecer su confianza antes del inicio de los entrenamientos primaverales.

La liga invernal boricua se ha consolidado como un espacio ideal para que prospectos y jugadores en desarrollo encuentren ritmo competitivo. Campbell tendrá la oportunidad de enfrentarse a lanzadores experimentados y a jóvenes talentos del Caribe, un contexto que suele acelerar la maduración de los peloteros. Además, el ambiente competitivo y la tradición beisbolera de Puerto Rico ofrecen un marco perfecto para que el jardinero se reencuentre con su mejor versión.