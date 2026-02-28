Protagonista de "El Clon" denuncia fraude millonario y pérdida de su patrimonio

Suscríbete a nuestros canales

Víctima de un fuerte fraude es lo que vive la actriz y cantante Sandra Echeverría, la famosa protagonista de la novela de Telemundo “El Clon”. La artista de 41 años, habló en un video que una empresa mexicana que lleva por nombre Metaxchange Capital.

Sandra rompió el silencio

Sin tapujos y un poco vulnerable, Sandra comentó que no solo ella ha sido defraudada por la empresa, sino también otras personas, que se quedaron sin patrimonio.

Afirmó que varias personas están involucradas en el fraude que denuncia, una de ellas una mujer identificada como Nazareth “N”, quien está prófuga de la justicia mexicana. Mientras, que otras dos ya fueron detenidas.

Sandra aseveró en el clip que la firma le prometía de manera constante el supuesto crecimiento del dinero a través de asociados y mediante operaciones en mercados internacionales que jamás llegaron.

Destacó que fueron más de 18 meses que estuvo sin nada de dinero, y totalmente preocupada por el bienestar de su familia.

Duras palabras

“Metaxchange ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más de 2 mil millones de pesos de depósitos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas. Sufrimos el quebranto de nuestro patrimonio obtenido con esfuerzo y trabajo”, explicó.

Echeverría posteó una fotografía de la empresa con señal de alerta.

Espera que las autoridades puedan resolver la situación, ya que desde hace tiempo no existen avances legales en el caso, que según tiene presente miles de denuncias.