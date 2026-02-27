Acusan a la fallecida Carmen Salinas de realizar rituales satánicos con niños

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la actriz mexicana Carmen Salinas, una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, ha vuelto a ocupar titulares no por su obra artística sino por una acusación estremecedora que se propagó en redes sociales.

A más de cuatro años de su fallecimiento, Salinas es señalada en un testimonio de un podcast por supuestos rituales con niños, generando una intensa polémica y reacciones encontradas.

La controversia que envuelve a Carmen Salinas

El escándalo se desató tras la difusión de un fragmento del podcast “Penitencia”, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, donde un recluso identificado como ‘Beto’ relató episodios de su vida marcada por abandono, crimen y vínculos con personas del medio artístico y la política.

En ese contexto, el hombre mencionó a Carmen Salinas y sostuvo que ella estaba involucrada en supuestos rituales con menores de edad, incluyendo afirmaciones sobre el “robo” de niños para prácticas oscuras.

Según el video que circuló en plataformas alternativas tras ser editado o retirado de YouTube, Beto aseguró que Salinas, aunque públicamente se declaraba católica, “compraba niños para sus rituales” y participaba en sacrificios junto con figuras de alto perfil.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, expresó el reo.

Es importante mencionar que ninguna autoridad judicial ha confirmado ni investigado oficialmente estas acusaciones, y no existe evidencia pública que respalde las graves imputaciones vertidas en el testimonio.

La furiosa reacción de la familia

Ante la viralización de los señalamientos, María Eugenia Plascencia Salinas, hija de la actriz, rompió el silencio para defender la memoria de su madre. Plascencia calificó las acusaciones como difamatorias, carentes de pruebas y destinadas únicamente a llamar la atención.

Asimismo, aseguró que su madre fue una persona profundamente religiosa y generosa durante toda su vida. Entre tanto, expresó que está evaluando posibles acciones legales contra quienes han difundido estos señalamientos, argumentando que afectan injustamente el legado de Salinas.

La familia también señaló que las declaraciones del recluso provienen de una persona “sin principios” que busca notoriedad, y ha enfatizado que la actriz nunca fue investigada por autoridades por conductas similares en vida.

Carmen Salinas falleció en diciembre de 2021, dejando una carrera de más de seis décadas en cine, teatro, televisión y política, así como una imagen pública cercana al público mexicano.