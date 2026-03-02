La FVF anuncia ambicioso plan de infraestructura con el respaldo de la AFA

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que promete cambiar el rostro del balompié en el país, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este domingo el inicio de un ambicioso proyecto de modernización. La iniciativa no llega sola: contará con la asesoría técnica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una de las instituciones más laureadas y con mejores estructuras de formación en el mundo.

A través de sus canales oficiales, la FVF detalló que este plan busca transformar el desarrollo de las selecciones nacionales y el sistema de arbitraje. Para ejecutarlo, se contará con el respaldo financiero de los fondos FIFA Forward y Conmebol Evolución, garantizando que las obras cumplan con los más altos estándares internacionales.

Tecnología y formación: El nuevo corazón del fútbol nacional

El proyecto no se limita a simples mejoras estéticas, sino que contempla la creación de espacios especializados que hoy son fundamentales en la élite deportiva. Entre las obras más destacadas se encuentran:

Domo para fútbol sala: Una instalación techada diseñada bajo normativas internacionales para potenciar una disciplina donde Venezuela ha ganado terreno global.

Centro de Formación Arbitral: Este espacio contará con tecnología de simulación avanzada y cabinas de entrenamiento, buscando elevar el nivel del arbitraje nacional y la implementación de herramientas tecnológicas.

Espacios de Alto Rendimiento: Nuevas canchas de césped natural destinadas a la preparación de las distintas categorías de la Vinotinto.

Visión a largo plazo: El Plan 2026-2034

Esta alianza con la AFA se enmarca dentro del Plan Deportivo 2026-2034 de la FVF. El objetivo es claro: profesionalizar cada área del fútbol venezolano, desde las bases hasta el profesionalismo, y masificar la práctica del deporte en todo el territorio nacional.

La elección de la AFA como asesor técnico responde a la necesidad de replicar modelos de éxito en la gestión de centros de entrenamiento y metodologías de trabajo. Con esta estructura, Venezuela busca dejar de ser una promesa para convertirse en una potencia consolidada en la región, asegurando que el talento de sus jugadores esté respaldado por instalaciones de primer nivel.