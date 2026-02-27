Talento Vinotinto hace su debut oficial en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Philadelphia Union selló su pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup con una goleada histórica de 7-0 ante el Defence Force FC (marcador global 12-0).

Sin embargo, también fue el escenario del debut oficial con el primer equipo de una de las promesas más interesantes del fútbol venezolano, Giovanni Sequera.

Gran debut como lateral

Con 20 años, tuvo la oportunidad de ser titular y disputar la totalidad del encuentro. Lo más destacado de su actuación fue su capacidad de adaptación táctica, un rasgo que parece haber cautivado al cuerpo técnico del Union.

El mediocampista criollo, arrancó como lateral izquierdo y ofreciendo una gran solvencia defensiva. En 90 minutos acumuló siete duelos ganados, cuatro recuperaciones y una puntuación final de 7.8 según Sofascore.

A pesar de ser naturalmente un volante, su desempeño en la banda confirma su perfil de jugador "polivalente", capaz de aportar soluciones en distintas zonas del campo bajo presión competitiva.

Su camino al primer equipo

La temporada pasada, Giovanni Sequera fue una pieza inamovible en el Philadelphia Union II (filial del club), donde sus números respaldaron su llamado al equipo mayor.

Marcó tres goles y repartió cuatro asistencias en 26 partidos disputados en la MLS Next Pro. Cabe destacar, que durante varios compromisos también retrasó su posición, ocupando el lateral derecho.

ADN Vinotinto

Este gran paso en la Concacaf Champions Cup es la continuación de un proceso que comenzó en Venezuela. Giovanni Sequera ya es un rostro conocido en las juveniles de la selección nacional, habiendo vestido la camiseta de la Vinotinto Sub-17 y Sub-20.

Su estreno con el primer equipo del Philadelphia Union lo pone ahora en el radar para futuros procesos de la selección absoluta, especialmente considerando su capacidad para cumplir funciones defensivas y de generación de juego.