Conoce a los venezolanos que han marcado en la Concachampions

El reciente gol de David Martínez con el LAFC ante el Real España representó un inicio positivo para la "Joya" en la nueva temporada y marcó un hito estadístico para el fútbol nacional.

Desde que el torneo adoptó su formato moderno (Champions League/Champions Cup) en 2008, apenas un puñado de futbolistas nacidos en Venezuela han logrado enviar el balón al fondo de las redes en esta competición.

Con su anotación a los 11 minutos en Honduras, David Martínez se convierte en el sexto integrante de este selecto grupo, reafirmando el crecimiento del talento Vinotinto en las ligas de Norteamérica.

Gol Vinotinto en la Concacaf

Los artilleros que abrieron el camino antes de la irrupción del joven extremo ex-Monagas son figuras reconocidas por la afición venezolana y algunos de ellos, son considerados leyendas de la Absoluta.

Juan Arango con Pachuca - 2004

Giancarlo Maldonado con Atlante - 2009

Emilio Rentería con Columbus Crew - 2009 y 2010

Josef Martínez con Atlanta United - 2019 y 2020

Rómulo Otero con Cruz Azul - 2022

Salomón Rondón con Pachuca - 2024

Relevo generacional de oro

Lo que hace especial la inclusión de David Martínez es la velocidad de su impacto. Mientras que figuras como Rondón o Josef llegaron al torneo consagrados, la "Joya" lo hace a los 20 años, proyectándose como el jugador que podría romper los récords de goleo para un venezolano en esta competición si mantiene su progresión con el conjunto angelino.

Además, el atacante criollo se une a Maldonado, Salomón y Arango como los únicos venezolanos en marcar en el torneo jugando para equipos con serias aspiraciones al título, ya que el LAFC parte como uno de los grandes favoritos tras su contundente 6-1 inicial.