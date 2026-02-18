Abraham Campos: “Mi mejor carta no la pueden dejar fuera de sus combinaciones en el 5y6 dominical”

Suscríbete a nuestros canales

La actividad en el Hipódromo La Rinconada no se detiene. Este miércoles 18 de febrero, el equipo de Meridiano Web se trasladó al principal óvalo del país para presenciar la jornada de ajustes matutinos. El ambiente en la arena de Coche reflejó la intensidad habitual de los preparativos para la próxima reunión dominical, la número 09 del presente calendario hípico.

En medio de este escenario de trabajo y disciplina, el entrenador Abraham Campos hizo una pausa en su rutina para conversar en exclusiva sobre el panorama de su caballeriza. El profesional, reconocido por su constancia y método, analizó el estado físico y las posibilidades reales de sus tres compromisos para este domingo.

Todos los presentados son en el ciclo válido, arranca con el ejemplar Verstappen que reaparece a la arena luego de 105 días de inactividad.

-Este caballo viene muy bien para esta carrera, va reaparecer. Viene precedido de unos buenos trabajos y en cancha el caballo se mantiene muy bien, lo conoce el aprendiz Véliz que es un gran habal y de paso le gustó.

En esta ocasión en recorrido de 1.100 metros de verdad que estoy seguro que el nuestro va estar decidiendo y no lo dejen afuera.

Luego la guerrera Waya Waya, es parte de la nómina de la quinta válida.

- Esta yegua regresa a su lote habitual. Su actuación previa resultó cuesta arriba, pues enfrentó a tres ejemplares importados en esa oportunidad. Este domingo vuelve al grupo donde siempre rinde al máximo nivel.

El jinete Winder Véliz repite la monta; él es su conductor habitual y la conoce a la perfección. Es mi principal carta para la semana y se las recomiendo ampliamente.

Por último, en la carrera de los acumulados presenta a la alazana Gift Winner con la monta de Samuel Yánez.

- El optimismo rodea a esta yegua tras sus recientes ajustes. Su evolución es evidente y confío en un desempeño superior para la jornada del domingo. El jinete aprendiz Yanez, quien la conoce tras su debut en nuestra caballeriza, será el encargado de la conducción.

La yegua se encuentra en excelente condición física y su ubicación en el aparato (por fuera) favorece su accionar. No la descuiden en sus combinaciones, ya que representa un lance de alto dividendo en el 5y6 nacional