Gulfstream Park inicia la semana 13 del Championship Meet el jueves con diez carreras

La tarde del jueves 19 de febrero del 2026, se dará inicio a la semana número 13 del Championship Meet 2025-2026, que finalizará la última semana del mes de marzo y que tiene a los mejores jockeys latinos en la Florida. La primera jornada de la 13 semana tiene una programación de diez carreras a partir de las 12:20 del mediodía (Hora del Este).

Estados Unidos: Carreras del jueves en Gulfstream Park

La primera prueba de la agenda de Gulfstream Park será un Maiden Claiming de $38.000, reservado para potras de tres años en una distancia de 1.700 metros sobre grama, donde participarán nueve hembras a correr y la presentada de Mark Casse, Mi Amada con la monta del campeón defensor, Irad Ortiz Jr. para asegurar la victoria.

Por su parte, el inicio del Rainbow 6 se dará en la quinta prueba del jueves, donde se disputará un Claiming de $40.000, reservado para yeguas de cuatro años o más que no hayan ganado dos carreras, y cuenta con una nómina de nueve purasangres a correr y Phoebeinwonderland, presentada por Amador Sánchez y la monta de Tyler Gaffalione sale como principal favorita, en 5 furlongs sobre grama.

Mientras que, la prueba de más valor de la tarde de carreras del jueves se desarrollará en la novena competencia, donde se correrá un Allowance Optional Claiming de $86.000, apartado para yeguas de cuatro años o más no ganadoras en una distancia de 1.200 metros (arena), donde aparecen siete yeguas hasta el momento, y la presentada de Saffie Joseph Jr., Chatter con la monta de Tyler Gaffalione es la primera carta con un Morning Line de 9-5.