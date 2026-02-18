Jugadores del Madrid ratifican su apoyo a Vinicius sobre presunto racismo: "A la próxima nos iremos del campo"

Suscríbete a nuestros canales

La ida de los playoffs de la UEFA Champions League están en el ojo de la opinión pública, tras un nuevo presunto caso de racismo contra Vinicius Júnior proveniente de un jugador del Benfica y los jugadores del Real Madrid han ratificado su apoyo hacia el astro brasileño.

Luego de protagonizar el único gol del desafío con un potente remate al ángulo, Vinicius tuvo un altercado con varios jugadores del club portugués, incluyendo a Gianluca Prestianni, quien de acuerdo al extremo "Merengue" y sus compañeros, lo llamó "Mono" en repetidas ocasiones.

Federico Valverde advierte ante un próximo ataque racista contra Vinicius:

Aunque la acción fue chequeada por el árbitro principal, quien no determinó ninguna agresión verbal racista, varias figuras del conjunto blanco dieron su opinión, entre ellos Federico Valverde, quien advirtió que de presentarse una situación similar a futuro, abandonarán el campo de juego.

"Cuando te tapas la boca es porque sabes que has dicho algo feo, llevamos muchos años en esta lucha. A la próxima nos iremos del campo y no es una broma", mencionó Fede en una entrevista post juego.

Kylian Mbappé respalda a Vinicius:

Otro futbolista que habló sobre la situación, fue Kylian Mbappé, quien resaltó que Prestianni le dijo "Mono" a Vinicius cinco veces y considera que esa acción debe tener una contundente represalia.

"El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces y hay jugadores de su equipo que también lo han escuchado, hoy se han perdido todos los valores del fútbol", manifestó el delantero francés.

Asimismo, el entrenador blanco, Álvaro Arbeloa, se unió a la denuncia de los miembros del Madrid, destacando que repudia que ese tipo de situaciones sigan quedando sin efecto en pleno 2026.