¿Qué opina la élite del hipismo mundial sobre Venezuela? Un jinete estelar rompe el silencio sobre el público venezolano

Hablar de hipismo en Venezuela es sumergirse en la fibra misma de una pasión nacional. No es solo un deporte de reyes, sino el eco de un pueblo que vibra con cada emocionante recta final en el óvalo de Coche. Es recordar leyendas, es el aroma a café en las mañanas de traqueos y la esperanza renovada que cada domingo se deposita en una boleta del 5y6, el juego que forma parte del ADN del venezolano.

No obstante, la verdadera alma del espectáculo reside en su afición. Es ese público incondicional el que inyecta adrenalina a cada jornada, viviendo las carreras con una pasión que trasciende las tribunas. Ese fervor alcanza su punto máximo al momento de “ligar” a los favoritos, especialmente cuando el destino de un cuadro del 5y6 Nacional está en juego, transformando cada recta final en un grito unísono de esperanza y emoción.

Ahora bien, La Rinconada no es solo un hipódromo, sino que, es una parada obligatoria en el historial de los grandes jinetes del mundo.

Numerosas estrellas internacionales han aceptado el reto de su pista, dejando huella en pruebas de prestigio y llevándose en su memoria el eco de una tribuna que no tiene igual.

Ya sea por celebrar en el recinto de ganadores o asimilar un revés en la meta, todos coinciden en que correr en la arena caraqueña otorga un estatus especial a cualquier trayectoria profesional.

Irad Ortiz Jr; Entrevista Fanaticada Hípica Venezolana Hipismo

Y esto fue lo que sucedió con el estelar jinete boricua Irad Ortiz Jr., en una entrevista realizada recientemente a través de una conocida casa de apuesta venezolana.

Como bien sabemos, el jinete conocido como la “Máquina de ganar carreras” logró la victoria al ejemplar Reef Runner en el 1351 Turf Sprint (G2), prueba con una bolsa de dos millones de dólares celebrada el pasado sábado 14 de febrero en el hipódromo King Abdulaziz de Riad, Arabia Saudita.

Asimismo, el conocido uruguayo Diego Vega publicó en su cuenta de red social Instagram un extracto de la entrevista del cinco veces ganador del Eclipse Award, el cual respondió la pregunta del entrevistador que la mejor fanaticada hípica del mundo es sin duda la venezolana: “Los venezolanos son la mejor fanaticada del mundo. No hay otra fanaticada hípica del mundo que los venezolanos, no la hay. Para mi es la mejor fanaticada.”

Además, Ortiz comentó que la vez que estuvo en Venezuela en el año 2022 para participar en la Serie Hípica del Caribe los venezolanos lo recibió con mucho cariño y afecto: “A mi me encantó. La verdad que te deja sentir como especial, como si fuera una estrella del otro nivel”.

En ese mismo año 2022, Ortiz Jr., tuvo una tarde soñada en el óvalo de Coche al ganar cuatro competencias, tres de ellas en la Serie Hípica del Caribe con Philomena, en el Dama del Caribe, Sharapova en el Confraternidad de yeguas y Templario en el Invitacional de Importados.