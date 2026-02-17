MLB: Oswaldo Cabrera se recupera y apunta regreso con Yankees

Suscríbete a nuestros canales

New York Yankees recibe grandes noticias en este inicio de los entrenamientos primaverales con miras a la temporada MLB 2026. Oswaldo Cabrera comenzó a mostrar señales de progreso en su recuperación al enfrentarse nuevamente a lanzadores.

El venezolano, quien ha estado trabajando arduamente para superar una fractura en el tobillo izquierdo, parece estar avanzando positivamente en su rehabilitación. Sin embargo, a pesar de estos avances, se ha indicado que no se espera que participe en los primeros encuentros de la pretemporada, según las declaraciones de su manager, Aaron Boone.

Boone, quien conversó con el New York Daily News, explicó que el equipo prefiere ser cauteloso con la recuperación de Cabrera y no arriesgar su estado físico en los primeros juegos. Aunque aún está en proceso de volver a su nivel de competencia, se espera que, a medida que avance la pretemporada, el infielder pueda integrarse completamente a los entrenamientos y estar listo para la temporada regular.

Oswaldo Cabrera apunta regreso con Yankees

El pelotero venezolano vivió una desafortunada lesión cuando disfrutaba de la titularidad con los 'Mulos del Bronx' en la primera mitad de la pasada campaña de Las Mayores. El "Reke" se fracturó el tobillo izquierdo en mayo y le puso fin a su participación en 2025, siendo un golpe sensible para la organización de la Liga Americana.

Ahora con su recuperación, se espera que el infielder pueda llegar en óptimas condiciones y ocupar el puesto como campocorto suplente de José Caballero, quien tomará la batuta en esa posición mientras se recupera Anthony Volpe. Desde que se estrenó en las Grandes Ligas, el de Guarenas ha dejado su huella como utility de la franquicia, donde ha sonado 20 cuadrangulares, 95 remolcadas, 201 hits, 120 anotadas y un OPS de .641 en 302 juegos.