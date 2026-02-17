Caos en Dubái: El WTA 1000 se desmorona bajo una epidemia de bajas y retiradas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una de las joyas de la corona de la gira asiática y de Medio Oriente se ha transformado en un torneo de supervivencia. El WTA 1000 de Dubái atraviesa una crisis sin precedentes: de las 43 jugadoras que originalmente ingresaron al cuadro principal, 24 ya se han despedido antes de tiempo, ya sea por bajas de última hora o retiradas en pleno fragor del partido.

Las cifras son alarmantes. Más de la mitad del cuadro se ha esfumado en pocos días, dejando un torneo descafeinado y un calendario bajo la lupa de la crítica.

Un director contra las cuerdas

Salah Tahlak, director del torneo, no ha ocultado su frustración. En declaraciones recientes, Tahlak cargó con dureza contra figuras de la talla de Aryna Sabalenka y Iga Swiatek, criticando que sus bajas se anunciaran de forma tardía, lo que imposibilitó una reorganización eficiente del cuadro y afectó directamente la venta de entradas y los compromisos televisivos.

Sin embargo, el descontento de la dirección choca frontalmente con la realidad física de las atletas, quienes parecen estar pagando el precio de una planificación ambiciosa pero agotadora.

El efecto dominó de los WTA 1000 consecutivos

Para los expertos y las propias jugadoras, la causa de este éxodo no es un misterio, sino una consecuencia directa de la nueva estructura del calendario de la WTA:

Sobrecarga física: La decisión de programar dos torneos de categoría WTA 1000 de forma consecutiva (Doha seguido inmediatamente por Dubái) no ha dejado margen de recuperación.

Desgaste extremo: Las jugadoras que llegaron a las rondas finales en el torneo anterior han aterrizado en Dubái con una fatiga acumulada que ha derivado en lesiones musculares y agotamiento sistémico.

Retiradas en pista: Lo más preocupante para la organización ha sido el alto número de abandonos durante los partidos, un síntoma claro de que las tenistas están intentando competir sin estar al 100% de sus capacidades.

Este escenario reabre el debate sobre la sostenibilidad del circuito. Mientras la WTA busca expandir su presencia y aumentar el prestigio de sus torneos, la integridad física de las jugadoras parece estar llegando a un punto de quiebre.

Dubái, con más de la mitad de su cuadro fuera de combate, queda como un recordatorio de que, en el tenis de élite, más no siempre es mejor.