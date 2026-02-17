Esta es amarga: La yegua que reaparece este domingo y no puede faltar en tu 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche será el escenario para el regreso de Linda Bizkaia este domingo 22 de febrero. La pupila de Fernando Parilli Tota reaparece luego de 126 días de descanso y verá acción en la cuarta válida del 5y6 nacional. La competencia reúne a 12 participantes en distancia de 1.100 metros y tiene su hora de partida fijada a las 4:45 de la tarde.

En su más reciente, la nieta de Mr. Mistoffelees partió mal con el mismo jinete y fue capaz de arribar en el quinto lugar a solo siete cuerpos de la ganadora Luna Dulce, en recorrido de 1.200 metros.

Entre sus rivales, destaca la presentada por el entrenador Ramón García Mosquera: Rompeparadigmas, que surge como la amplia favorita del grupo principalmente por los tres segundos consecutivos que viene de hacer en sus más recinetes.

Una segunda candidata seria la número 10 Impetuosa que viene de arribar segunda con extraños en el recorrido y ahora es una de las montas del argentino Juan Pablo Paoloni.

Esta yunta Jaime Lugo Jr. y Fernando Parilli Tota en lo que va de campaña tiene un triunfo en 13 actuaciones para un 8% de efectividad y en esta ocasión la alazana de seis años llevará los implementos: Gr (Gríngolas) BB (Bozal Blanco) y La (Lengua Amarrada).

Lista para reaparecer: La Rinconada Reunión 09 Ejercicios

Estos han sido los ejercicios más recientes: Linda Bizkaia seis de febrero en pelo con Franklin Velasquez 16,2 32,2 44,4 (600) 58,3/76,1// contenida y muy bien con remate de 12,2.

El 13 de febrero con Jaime Lugo Jr. en pelo 18,4 31,3 43,4 (600) 57,4/ 73,3// contenida, todo el trayecto con remate de 12,1. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.