Se filtra la camiseta del 125 aniversario del Real Madrid

El Real Madrid ya tiene la vista puesta en 2027, un año que marcará un antes y un después en su historia reciente. Para conmemorar los 125 años de su fundación, el club blanco y Adidas están diseñando una equipación especial que promete convertirse en un objeto de deseo inmediato para coleccionistas y aficionados.

Un viaje a las raíces: el regreso del escudo fundacional

Según las primeras filtraciones publicadas por AS y portales especializados como Footy Headlines, la gran sorpresa de esta camiseta conmemorativa será el escudo. La prenda recuperará el primer emblema de la institución, aquel diseño clásico de 1902 donde las siglas M, C y F (Madrid Club de Fútbol) se entrelazaban antes de que el rey Alfonso XIII otorgara el título de "Real" al club en 1920.

El concepto estético de esta edición limitada se aleja de la modernidad agresiva para abrazar el minimalismo histórico:

Color base: El blanco icónico será el protagonista absoluto.

Detalles: Tanto el logotipo de Adidas como las franjas de la marca y el patrocinio lucirán en un tono gris muy claro , casi imperceptible, para dar una sensación de limpieza y sobriedad.

Estilo: Se espera un cuello de corte clásico o tipo polo, reforzando la imagen de "etiqueta" que el club quiere proyectar para esta efeméride.

¿Cuándo se verá en el campo?

Aunque el Real Madrid cumplirá los 125 años oficialmente el 6 de marzo de 2027, la estrategia de lanzamiento ya está definida:

Lanzamiento: Se espera que la camiseta salga a la venta a principios de 2027. Uso en partidos: No será la primera equipación oficial de uso regular. El equipo de Chamartín la utilizará de forma puntual en citas de máxima trascendencia, como El Clásico contra el FC Barcelona o el derbi madrileño, además de los partidos cercanos a la semana del aniversario en marzo.

El 125 aniversario no será solo una cuestión de indumentaria. El club planea una serie de eventos durante la temporada 2026/27 para celebrar su legado como el club más laureado del mundo. Esta camiseta se suma a la tendencia de Adidas de crear "kits de aniversario" de alta gama, como ya hizo recientemente con el Bayern de Múnich o la selección alemana.