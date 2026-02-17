Condicional Especial: Fleet Street acude a la cita con el favoritismo de su lado en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 22 de febrero de 2025 se efectuará la reunión número 09 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de once competencias que en esta ocasión incluye la disputa de una Condicional Especial a la altura de la quinta carrera, previo al inicio del fascinante juego del 5y6.

Nómina: La Rinconada Condicional Especial R09

1. Canaima (USA): José Alejandro Rivero.

2. Fleet Street (USA): Jhonathan Aray.

3. Bella Catira: Francisco Quevedo.

4. Star Plus: Oliver Medina.

5. Miss Mireya: Jean Carlos Rodríguez.

6. Namekun: Presentada de Henry Trujillo.

Un candado para asegurar: Datos hípicos La Rinconada

La principal candidata a sumar un nuevo triunfo en la arena de Coche, es la importada Fleet Street que regresa de una pequeña pausa de 70 días sin correr con la silla de Aray buscará su primer triunfo de la temporada 2026, hasta ahora su récord en la arena de Coche es de (9-6) y su última victoria fue el pasado 14 de diciembre del 2025 en la disputa del I Clásico Balsamino Moreira (GI).

Su más reciente ejercicio indica el buen momento que vive, el pasado 13 de febrero del presente año con traqueador Carlos Herrera E/P 15,2 28,2 40,4 52,3 (800) 65 2p 78,1 4p 94,3/ contenida y tronó, por centro de cancha con remate de 11,4.

Fuerte rival en carrera, la guerrera Miss Mireya, la pupila del Stud “La Gran Mireya” ya hizo su reaparecida en la temporada el pasado 23 de enero precisamente en la disputa de una Condicional Especial y ese día a pesar de retrazar en la partida arribo en el tercer lugar a solo seis cuerpos y un cuarto de la ganadora.

El pasado 14 de febrero ejercitó con el mismo jinete en silla 15,4 30,4 44,1 57 (800) 70 2p 84/98,3//2V, cómoda y sin hacerle nada con remate de 12,4.

Reunión 09: Carreras 5y6 nacional

Todo está listo en el óvalo de Coche. La afición hípica cuenta las horas para disfrutar de una cartelera de 11 competencias de alto nivel, donde la Condicional Especial y el tradicional 5y6 nacional acaparan la atención. La mesa está servida para una jornada inolvidable en La Rinconada.