Fleet Street se queda con el primer Clásico Balsamino Moreira GI en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La yegua importada de tres años, Fleet Street, abre la jornada dominical de carreras con una victoria en el primer Clásico Balsamino Moreira GI en distancia de 1.200 metros bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui y la monta de Jonathan Aray.

Fleet Street triunfa en el Clásico Balsamino Moreira

Con un fuerte remate en los últimos 400 metros, la yegua importada Fleet Street consigue su séptima victoria en nueve presentaciones realizadas en el coso de Coche, derrotando a la yegua nacional Brown Sugar con Jaime Lugo en el sillín.

Los parciales de la carrera fueron de 23"4 para los primeros 400 metros, la media milla en 46"4 y los 1.200 metros con un tiempo oficial de 72"1.

La pizarra fue completada con Brown Sugar en el segundo lugar, About The Sky de tercera, Bella Catira como cuarta y la chilena Like a Star terminó quinta. Los dividendos oficiales fueron de Bs. 93,03 a ganador, y Bs. 65,29 el place.