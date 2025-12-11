NFL: Philip Rivers sale del retiro para salvar a los Indianapolis Colts

Suscríbete a nuestros canales

El mariscal de campo Philip Rivers, de 44 años y un potencial miembro del Salón de la Fama, regresó de su retiro para unirse a los Indianapolis Colts por lo que resta de la temporada de la NFL. Esta inesperada decisión llegó por la crisis del equipo en la posición de quarterback.

El titular, Daniel Jones, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo excluye de la temporada. Anthony Richardson sigue en la lista de lesionados con una fractura orbital, y el novato Riley Leonard, quien lo sustituyó, es duda para jugar por una lesión de ligamento cruzado posterior de grado uno.

Por qué llamaron a Rivers

Ante esta emergencia, los Colts contactaron a Rivers, leyenda de los Chargers, justo el día que cumplió 44 años. Tras una práctica que satisfizo a los entrenadores, el ocho veces Pro Bowl fue firmado oficialmente.

La reincorporación de Rivers tiene una implicación directa en su candidatura al Salón de la Fama. Al firmar y unirse al roster activo, su reloj de elegibilidad se reinicia. Rivers tendrá que esperar cinco años desde este nuevo retiro para volver a ser considerado, pausando su candidatura de 2026.

Números de Rivers

Rivers es una figura histórica de la liga, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2004 por los Chargers, franquicia con la que pasó 16 temporadas. Durante su carrera, acumuló 63,440 yardas por pase, 421 anotaciones y 209 intercepciones. En su última temporada antes de retirarse (2020), precisamente con los Colts, registró 4,169 yardas, 24 touchdowns y 11 intercepciones.

El equipo dirigido por Shane Steichen espera que la experiencia de Rivers en el campo, o como mentor para Leonard, ayude a los Colts a mantener sus aspiraciones de playoffs. Rivers podría convertirse en el tercer quarterback de mayor edad en ser titular en la NFL, siguiendo a Tom Brady (45 años) y Steve DeBerg (44 años y 279 días).

Meridiano transmitirá el regreso de Rivers

Meridiano Televisión será la pantalla de Venezuela para mostrar el regreso de Rivers con los Colts, que se medirán en la semana 15 a los Seattle Seahawks, franquicia que llega con una de las defensas más dominantes de la NFL. Este partido está pautado para el domingo 14 de diciembre a partir de las 5:25 p. m.

Seattle es el equipo se ubica entre los tres primeros en puntos esperados añadidos (EPA) defensivo, yardas permitidas por jugada y puntos permitidos por serie ofensiva. Estas cifras los consolidan como una verdadera potencia defensiva esta temporada.