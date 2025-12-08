NFL: Stroud y la defensa de Houston acaban con racha divisional de los Kansas City Chiefs

Suscríbete a nuestros canales

El dominio de una década ha terminado. Los Houston Texans dieron un golpe de autoridad la noche de este domingo, asaltando el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs, para propinarles una dolorosa derrota que marca un punto de inflexión en la AFC Oeste.

La victoria de Houston por un marcador final de 20-10 no solo fue su quinta consecutiva, sino que rompió la racha de cinco triunfos al hilo que los Chiefs mantenían sobre ellos, incluyendo aquella paliza en los playoffs divisionales de enero pasado en la ruta al Super Bowl. Este domingo, sin embargo, se presentaron dos equipos completamente diferentes.

Stroud, la estrella en ascenso, y una defensa implacable

Liderados por la estrella en ascenso, el quarterback C.J. Stroud, los Texans demostraron que su candidatura es seria. Stroud manejó el juego con madurez, lanzando para 203 yardas y un touchdown. Su conexión principal fue con el explosivo receptor Nico Collins, quien fue imparable con cuatro recepciones para 121 yardas.

Pero el factor decisivo fue la defensa de Houston, catalogada como una de las mejores de la NFL. Lograron neutralizar a Patrick Mahomes y a la ofensiva de Kansas City, manteniéndolos a solo 10 puntos, y forzando errores cruciales en momentos clave del partido.

La anotación ganadora llegó en el último cuarto, cuando el corredor Dare Ogunbowale coronó una posesión vital con una carrera de touchdown. La victoria mantiene a los Texans a un solo juego de los Jaguars en una reñida y sorpresiva carrera por el título de la división AFC Sur.

"Era nuestro siguiente partido", comentó el entrenador de los Texans, DeMeco Ryans, visiblemente satisfecho. "Necesitábamos salir y ejecutar. Jugar bien. Y lo hicimos. Esta victoria nos da un gran impulso".

El duro golpe a los campeones defensores: La mala noche de Mahomes

Para los Chiefs y el quarterback superestrella Patrick Mahomes, la noche fue un reflejo de su actual campaña. Operando tras una línea ofensiva debilitada, Mahomes tuvo una de sus peores actuaciones estadísticas de la temporada, completando solo 14 de 33 pases para 160 yardas. Lo más preocupante fueron las cero anotaciones y, en particular, las tres intercepciones cruciales que cedió.

La última intercepción se produjo cerca del final del último cuarto, cuando Kansas City estaba abajo por un touchdown e intentaba desesperadamente forzar el tiempo extra. Los otrora dominantes Chiefs ahora luchan por mantenerse en la pelea por la postemporada en una campaña marcada por lesiones, errores inoportunos y actuaciones inconsistentes de su cuerpo de receptores.

"Se está acercando el final de la temporada. No se van a recuperar estas oportunidades", lamentó Mahomes. "Es un buen equipo, pero tuvimos oportunidades y no las ejecutamos en el momento justo para ganar".

La victoria impulsa seriamente las opciones de Houston de avanzar a los playoffs, ya sea por el título divisional o por un puesto de comodín, al mismo tiempo que asesta un durísimo golpe a las aspiraciones de los campeones defensores de la AFC.

