MLB: Max Scherzer brilla en su debut con Toronto tras pactar contrato millonario

El veterano lanzador Max Scherzer disipó cualquier duda sobre su vigencia física en su primera apertura de la pretemporada. A sus 41 años, el futuro miembro del Salón de la Fama completó una labor dominante frente a los Phillies de Philadelphia, reafirmando por qué la gerencia de Toronto apostó por su regreso apenas cinco días después de oficializar su firma.

Un estreno impecable

Scherzer trabajó durante cuatro entradas completas en las que no permitió imparables. Su línea final reflejó una eficiencia quirúrgica: 40 lanzamientos, de los cuales 29 fueron strikes, otorgando apenas una base por bolas y recetando un ponche. Lo más relevante para el cuerpo técnico de los Azulejos no fue solo el dominio en el marcador, sino la vitalidad de sus pitcheos.

La velocidad de su recta promedió las 94 millas por hora, superando ligeramente el promedio de 93.6 registrado la campaña anterior. En los compases iniciales del encuentro, el diestro llegó a registrar una máxima de 95.8 millas por hora. Aunque la potencia disminuyó levemente en los capítulos finales, mantuvo un ataque constante a la zona de strike utilizando todo su repertorio: slider, cambio, curva y cutter.

Detalles del contrato

La actuación de Scherzer llega poco después de conocerse los pormenores financieros de su nuevo vínculo con la organización canadiense. El acuerdo incluye una cláusula completa de no intercambio, lo que otorga al jugador control total sobre su destino durante la temporada. En términos económicos, el contrato garantiza 3 millones de dólares base, pero cuenta con una estructura agresiva de incentivos que podría elevar significativamente la cifra final.

El lanzador tiene la posibilidad de sumar 10 millones de dólares adicionales basados en su durabilidad. El sistema de bonos se activa al alcanzar los 65 episodios lanzados, otorgando un millón de dólares por cada nivel adicional en incrementos de 10 entradas, hasta alcanzar el techo de los 155 innings. Esta estructura protege la inversión de Toronto ante posibles lesiones, mientras recompensa la capacidad de Scherzer para mantenerse como un brazo confiable en la rotación.