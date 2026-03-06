Vocalista de Los Recoditos pausa su carrera luego de denuncia por maltrato

Suscríbete a nuestros canales

El integrante de la Banda Los Recoditos, Rafael González se pronunció luego de que su esposa lo acusara de violencia física y psicológica durante los 12 años de relación, después de un episodio desenfrenado.

El vocalista catalogó las acusaciones como difamadoras al mismo tiempo que informó estar asesorado legalmente y espera que las autoridades esclarezcan el caso. “Toda falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento”, indicó.

Rafael González pausa sus activades

Tras la polémica que sacudió su carrera, Rafael González tomó la decidió de pausar sus actividades con la Banda Los Recoditos en un mutuo acuerdo con los directivos del grupo para poder atender su pleito legal.

“Por ser un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro a ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades profesionales”, expresó.

Por último, extendió un agradecimiento a quienes lo han apoyado en redes sociales, haciendo énfasis de ser incapaz de “hacerle daño a una mujer”.

“Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar de lo injusto de su actuar”, comentó dirigiéndose a su esposa Fernanda Redondo.

Acusación de maltrato físico

Fernanda Redondo, esposa del vocalista de Los Recodito, expuso un video donde se ve brutalmente golpeada luego de un altercado con el cantante, ocurrido minutos antes por negarse a realizar una reunión en su casa. “Él me tiene así”, dijo sin filtro señalándolo mientras iban a bordo de una camioneta.

Según el testimonio de la mujer, los maltratos han estado presente a lo largo de 12 años con episodios que han escalado cada vez más, incluso relató cómo fue apuñalada por el artista frente a sus hijos.

“Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”, contó. La denuncia ante las autoridades se interpuso este 06 de marzo.