Vocalista de Los Recoditos golpeó y acuchilló a su esposa frente a sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

El vocalista de la Banda Los Recoditos, Rafael González enfrenta fuertes acusaciones de su esposa Fernanda Redondo, quien lo acusa de violencia de género, luego de varios incidentes.

Redondo hizo público un video donde se ve brutalmente golpeada y afectada por un conflicto que ocurrió minutos antes en su hogar por negarse a realizar una reunión en su casa. La esposa del vocalista lo acusó directamente: “Él me tiene así”, comentó sin filtro.

Tras 12 años de pareja, la madre de una nena de 9 años, relató los episodios de violencia psicológica y física que vivió al lado de Rafael González. Sin embargo, el incidente más reciente fue la gota que derramó el vaso.

Rafael González acuchilló a su esposa

En una entrevista con Imagen Noticias, Fernanda Redondo acusó al integrante de Los Recoditos acuchillarla frente a sus hijos por no querer preparar una comisa en casa.

“Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”, contó.

Amedrentamiento a Fernanda Redondo

En comentarios de la publicación, la mujer afirmó haber puesto punto final a la relación, sin embargo, Rafael González ha tenido represalias contra seres queridos.

Redondo confirmó que la demanda será interpuesta mañana 06 de marzo debido a que la Procuraduría de Sinaloa le dijo “no” para este jueves 05 de marzo.

“Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría (de Sinaloa) para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”, agregó.