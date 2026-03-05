Farándula

Britney Spears fue detenida en California: Este es el cargo que enfrenta

De nuevo la estrella de la música en dificultades con la justicia estadounidense 

Por

Elvis González
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 01:32 pm
Britney Spears fue detenida en California: Este es el cargo que enfrenta
Britney Spears / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La noche del miércoles 4 de marzo fue detenida la cantante y compositora estadounidense Britney Spears. La conocida “Princesa del pop”, fue arrestada por policías en el condado de Ventura County, por supuestas irregularidades de alcohol. 

NOTAS RELACIONADAS

Britney detenida

Medios afirman que la rubia de 44 años fue detenida por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, una situación grave y penado en el estado de California.

La intérprete de “Baby one more time”, fue llevado a una estación policía por irregularidades en su conducción. Sin embargo, hora más tarde fue puesta bajo libertad y con la condición de comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, para esclarecer todo.

Tras la noticia que corre en los medios de comunicación y redes sociales, la artista ha cerrado su perfil de Instagram, en el que estaba registrada con el nombre de “Xila Maria River Red”.

Hasta el momento no se tienen más detalles del arresto y de la situación que vuelve a colocar a la estrella en el foco de opiniones.

Momentos difíciles

Cabe recordar que no es la primera ocasión que Spears enfrenta delicados momentos con la justicia, ya que en el año 2021 obtuvo la custodio legal de su vida, tras años de haber estado manejada por su padre James Parnell Spears.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Jueves 05 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?