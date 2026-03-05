Britney Spears fue detenida en California: Este es el cargo que enfrenta

Suscríbete a nuestros canales

La noche del miércoles 4 de marzo fue detenida la cantante y compositora estadounidense Britney Spears. La conocida “Princesa del pop”, fue arrestada por policías en el condado de Ventura County, por supuestas irregularidades de alcohol.

Britney detenida

Medios afirman que la rubia de 44 años fue detenida por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, una situación grave y penado en el estado de California.

La intérprete de “Baby one more time”, fue llevado a una estación policía por irregularidades en su conducción. Sin embargo, hora más tarde fue puesta bajo libertad y con la condición de comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, para esclarecer todo.

Tras la noticia que corre en los medios de comunicación y redes sociales, la artista ha cerrado su perfil de Instagram, en el que estaba registrada con el nombre de “Xila Maria River Red”.

Hasta el momento no se tienen más detalles del arresto y de la situación que vuelve a colocar a la estrella en el foco de opiniones.

Momentos difíciles

Cabe recordar que no es la primera ocasión que Spears enfrenta delicados momentos con la justicia, ya que en el año 2021 obtuvo la custodio legal de su vida, tras años de haber estado manejada por su padre James Parnell Spears.