Ganador del Latin Grammy aspira al Congreso de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Bobby Pulido, ganador de dos Latin Grammy, ha sido durante décadas sinónimo de música tejana y de éxitos que marcaron a varias generaciones de latinos en Estados Unidos y México. Sin embargo, el artista ahora protagoniza un capítulo muy distinto en su carrera como lo es la política.

El cantante, de ascendencia mexicana y con una larga trayectoria en la industria musical, decidió dar el salto a la arena política con una candidatura para el Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, un movimiento que ha despertado curiosidad en la industria y la política.

El camino de Bobby al ojo público

Nacido en Edinburg, Texas, en 1973, el cantante, cuyo nombre real es José Roberto Pulido Jr., creció rodeado de música. Es hijo del reconocido artista tejano Roberto Pulido, lo que influyó en su temprana conexión con el género.

Pulido debutó en la escena musical en 1995 con el álbum “Desvelado”, que rápidamente lo convirtió en uno de los artistas más populares de la música tejana entre el público joven.

El disco alcanzó posiciones destacadas en las listas de Billboard y consolidó su imagen como uno de los rostros más frescos del género.

Durante casi tres décadas de carrera, el cantante recorrió escenarios en Estados Unidos y Latinoamérica, acumulando seguidores y premios que lo posicionaron como una figura influyente dentro de la música regional.

Sin embargo, su historia no siempre estuvo ligada exclusivamente al entretenimiento. Antes de convertirse en estrella musical, Pulido llegó a estudiar ciencias políticas, un interés que ahora parece cerrar el círculo en su vida profesional.

El salto a la política

En septiembre de 2025, Pulido anunció oficialmente su candidatura para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, compitiendo como candidato del Partido Demócrata.

Este distrito, ubicado en el sur del estado y con una fuerte población latina, ha sido escenario de intensas disputas políticas en los últimos años.

Históricamente demócrata, el área ha mostrado un giro hacia el Partido Republicano en elecciones recientes, lo que convierte la contienda en una batalla clave para ambos partidos.

En las primarias demócratas de marzo de 2026, el cantante logró una victoria contundente del 67.5 % frente a su rival Ada Cuéllar que consiguió solo 32.5 %, asegurando la candidatura del partido y posicionándose para competir en las elecciones generales de noviembre.

En esa etapa decisiva se enfrentará a la congresista republicana Mónica De La Cruz, actual representante del distrito.