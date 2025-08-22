Exintegrante de “Los Diablitos del Vallenato” aspira a la presidencia de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Alex Manga, una de las voces emblemáticas de “Los Diablitos del Vallenato” asomó su interés en convertirse en el próximo presidente de Colombia en las venideras elecciones presidencial pautadas para el año 2026.

Por años el vallenatero se ha dedicado a la música con un estilo romántico y moderno con el cual ha destacado a través de los años luego de su separación de “Los Diablitos”, agrupación fundada por el acordeonero Omar Geles, y el vocalista Miguel Morales.

La noticia cayó por sorpresa a los fanáticos del género, pues anteriormente Manga no había mostrado interés en la política.

Alex Manga se encuentra en un proceso de recolección de firma para lanzarse con candidato independiente en las elecciones presidenciales.

Propósito de su candidatura

El intérprete ha estado atento a la situación que vive Colombia en la actualidad, esto lo habría motivado a lanzar su candidatura, sin embargo, necesita simpatizantes para poder oficializarla cuando sea correspondiente. De igual modo, manifestó tener buenas propuestas para toda la población.

“He estado viendo todo el tema de Colombia y lo que está pasando. Voy a recoger firmas. Quiero ser candidato a la Presidencia de Colombia porque aquí cualquiera se lanza y gana. Posiblemente puede pasar algo, tengo muy buenas ideas, así que necesito su apoyo. Así como me apoyaron en la música, apóyenme ahora en este proyecto”, expresó.

Coyuntura entre Alex y Omar

Omar Geles fue la mente maestra detrás de “Los Diablitos del Vallenato”, sin embargo, su salida de la agrupación para seguir su carrera como solista trajo especulaciones sobre una supuesta dispuesta con el vocalista Alex Manga.

Por años, se rumoró que debido a una disputa el fallecido acordeonero dejó atrás a sus compañeros. Años más tarde, el propio Geles lo desmintió asegurando que el problema lo tenía Manga y su hermano Juan Manuel por usar el nombre de la agrupación luego de iniciar su camino en solitario.

Cuando el icónico vallenatero falleció el pasado 21 de mayo de 2024, el cantante no fue bienvenido a su sepelio.