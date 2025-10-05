MLB: Marineros contarán con este brazo para el Juego 2 ante Detroit (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, confirmó a los medios que estará disponible en el bullpen para el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) contra los Tigres de Detroit programado para esta noche. La noticia llega tras una actuación impecable en el Juego 1, donde el lanzador derecho de 26 años brilló con dos entradas perfectas, retirando a seis bateadores consecutivos por primera vez en su carrera con los Marineros.

Muñoz lució 25 lanzamientos de calidad

El sábado, Muñoz lanzó 25 pitcheos, 15 de ellos en zona de strike, demostrando un control y potencia que lo consolidan como pieza clave en el relevo de Seattle a pesar de la derrota de los bucaneros. “Estoy disponible para el Juego 2”, declaró Muñoz, quien tuvo la tercera mayor cantidad de salvados en la ronda regular (38).

El duelo del domingo presenta un reto mayor para Seattle porque están obligados a ganar si no quieren estar contra la pared, con Tarik Skubal como abridor por Detroit.