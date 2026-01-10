El Barcelona femenil humilló al Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona Femenil ha vuelto a demostrar por qué es el equipo más temido del planeta. En una exhibición de fútbol total que rozó la perfección, las azulgranas destrozaron al Madrid CFF con un marcador histórico de 12-1. Lo que se esperaba como un duelo competitivo de la jornada 15, terminó convirtiéndose en un monólogo de talento, potencia y efectividad que dejó el partido sentenciado antes de irse al descanso.

Un festival de goles liderado por Ewa Pajor y Carla Julià

Desde el pitido inicial, el conjunto catalán saltó al césped del Johan Cruyff con una marcha más. Ante la mirada de más de 4.300 aficionados, el Barça anuló por completo el bloque medio-alto propuesto por el Madrid CFF. La gran protagonista de la primera mitad fue Ewa Pajor, quien firmó un hat trick en apenas 30 minutos (9’, 21’ y 38’), consolidándose como la máxima artillera de la Liga F con 14 tantos.

Sin embargo, la gran sorpresa de la tarde fue la joven Carla Julià. A pesar de no tener ficha del primer equipo, la canterana ofreció un recital por la banda derecha. Su momento estelar llegó en el minuto 24, cuando tras una maniobra de fantasía con caño incluido a Hickmann, anotó un golazo que puso en pie a todo el estadio. La efectividad fue tal que Sydney Schertenleib, Esmee Brugts y un autogol de Mendoza elevaron la cuenta a un escandaloso 7-0 antes del paso por vestuarios.

La segunda mitad no fue un trámite, sino una oportunidad para ver el regreso de piezas clave y el crecimiento de la Masia. Con el partido decidido, el cuerpo técnico dio entrada a Mapi León y Ona Batlle, quienes regresaron al verde tras sus ausencias médicas. Aunque el Madrid CFF logró el gol del honor mediante Nautnes, la respuesta culé fue inmediata y despiadada.

Alexia Putellas, la capitana eterna, no faltó a su cita con el gol anotando desde el punto de penalti y repartiendo asistencias que rompieron cualquier resistencia defensiva. La fiesta se completó con el estreno goleador de Ainhoa Gómez en la máxima categoría, quien definió con clase dentro del área en el minuto 68, y el debut de la joven promesa Laia Martret.

Superioridad absoluta

El tramo final del encuentro sirvió para que Sydney completara su doblete y Claudia Pina cerrara la cuenta definitiva de 12-1 tras una asistencia de Mapi León.