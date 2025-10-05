MLB: ¿Cómo quedó la serie particular entre Azulejos y Yankees?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular 2025 de las Grandes Ligas cerró con una intensa rivalidad entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York, dos contendientes históricos de la División Este de la Liga Americana. En los trece enfrentamientos directos, Toronto se impuso en ocho compromisos, mientras que Nueva York logró cinco victorias, dejando un claro dominio canadiense en la serie particular.

Este rendimiento fue clave para que los Azulejos aseguraran el primer lugar de la división, mientras que los Yankees, pese a su esfuerzo, debieron conformarse con avanzar como comodines a la postemporada.

Toronto llega con ventaja a la postemporada

Con el récord favorable de 8-5, los Azulejos no solo dominaron la serie regular, sino que también obtuvieron el desempate en la división. Este rendimiento les dio el impulso necesario para iniciar la Serie Divisional de la Liga Americana con ventaja de localía, donde ya lograron una victoria contundente 10-1 en el primer juego.