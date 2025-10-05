Estos son los resultados de la primera jornada de la Serie Divisional de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La primera jornada de la Serie Divisional en los playoffs de las Grandes Ligas, tuvo dos facetas. Los dos primeros duelos fueron bastante abiertos y en cambio, lo mejor llegó en los dos compromisos finales del día, los cuales estuvieron sumamente reñidos, por esa razón, repasaremos cada uno de esos resultados.

Cerveceros se impone con autoridad ante los Cubs:

La jornada abrió el telón con un desafío inclinado de principio a fin a los Cerveceros de Milwaukee, quienes derrotaron a los Cachorros de Chicago 3-9, buscando intimidar en el comienzo de este cruce a sus rivales de división.

Cachorros de Chicago 3-9 Cerveceros de Milwaukee

Azulejos vapulea al relevo de los Yankees:

Mientras que en el segundo enfrentamiento entre Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto, los locales se impulsaron par de rallys de cuatro rayitas en el último tercio, para pegar primero y con paliza incluida.

Yankees de Nueva York 1-10 Azulejos de Toronto

Dodgers le voltea el juego a los Phillies:

Por su parte, los Dodgers de Los Angeles vinieron de atrás, en un desafío que inició perdiendo Shohei Ohtani 0-3, sin embargo, un jonrón de Teoscar Hernández terminó dándoles el triunfo 5-3 contra Philadelphia.

Dodgers de Los Angeles 5-3 Phillies de Philadelphia

Tigres le gana en entradas extras a Marineros:

En lo que respecta al último choque, los Tigres de Detroit requirieron de entradas extras, para imponerse a los Marineros de Seattle 3-2, en el que fue sin duda el enfrentamiento más reñido de esta fecha.