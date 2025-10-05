Así le fue a Shohei Ohtani en su primera apertura en playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani tuvo su primera aparición en postemporada en la campaña anterior, zafra en la que fue ganador de la Serie Mundial. Sin embargo, su primera actuación cómo lanzador acaba de realizarla este sábado contra los Phillies de Philadelphia, en el primero de la Serie Divisional y tuvo una noche agridulce.

Aunque el derecho japonés igualó su actuación más larga del año, los resultados no son los esperados, debido a que se fue perdiendo el duelo de pitcheo contra el zurdo Christopher Sánchez.

Así le fue a Shohei Ohtani contra los Phillies:

Después de salir del primer capítulo por la vía rápida (1,2 y 3), el "Fenómeno" nipón salió desenfocado en el segundo episodio y eso lo aprovechó la ofensiva local, para fabricar tres rayitas y tomar la delantera en este duelo.

A pesar de ese mal capítulo, Ohtani volvió a exhibir su madurez y no aceptó más libertades a partir de allí, para completar los seis tramos, lapso en el que salió perdiendo, pero por la mínima (2-3).

Shohei Ohtani dejo estos registros ante los Phillies: