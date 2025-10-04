MLB: Azulejos igualan esta marca de carreras en postemporadas (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto iniciaron la Serie Divisional de la Liga Americana 2025 con una actuación ofensiva demoledora, venciendo 10-1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1. Con esta cifra, igualaron la tercera mejor marca de carreras anotadas en un partido de postemporada en la historia de la franquicia.

La ofensiva canadiense se mostró implacable desde el primer inning, castigando al abridor neoyorquino, pero el mayor daño llegó en las entradas 7 y 8 con cuatro rayitas en cada una.

Récords ofensivos de Toronto en postemporada

Con las 10 carreras anotadas ante los Yankees, los Azulejos igualaron dos marcas previas:

ALDS 2016, Juego 1: 10 carreras

Serie Mundial 1993, Juego 3: 10 carreras

Solo dos juegos superan esta cifra:

Serie Mundial 1993, Juego 4: 15 carreras

ALCS 2015, Juego 3: 11 carreras

Dominio total ante un rival histórico

Enfrentar a los Yankees en octubre siempre representa una difícil tarea para cualquier equipo. Toronto no solo respondió con contundencia, sino que lo hizo ante uno de sus rivales más emblemáticos. La victoria envía un mensaje claro: los Azulejos están listos para competir por el banderín.

Uno de los que tuvo mejor desempeño fue el dominicano Vladimir Guerrero Jr. ligando de 4-3 con su primer cuadrangular en postemporada y dos carreras empujadas.