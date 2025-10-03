¿Quién es el favorito entre New York Yankees y Toronto Blue Jays?

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para la fase dos en la presente Postemporada MLB, después de que New York Yankees blanqueara (4-0) a Boston Red Sox para asegurar su clasificación a la Serie Divisional de la Liga Americana, en la jornada de este jueves 3 de octubre.

Una presentación superlativa de ocho innings y 12 ponches de Cam Schlittler fue suficiente para que los 'Mulos del Bronx' se mantengan en carrera por el título en la vigente campaña en las Grandes Ligas. El equipo de Aaron Boone se estará enfrentando a Toronto Blue Jays, que evitó los comodines luego ganar el banderín en la División Este y con el mejor récord en el joven circuito.

Será un enfrentamiento con aroma de revancha para New York Yankees, tomando en cuenta que los canadienses les arrebataron el título de su grupo en la segundo mitad de la temporada de Las Mayores. Ambos equipos quedaron igualados en el primer lugar, pero Toronto venció en la serie particular para quedar posicionado en la cima de su división.

¿Quién es favorito a ganar entre Yankees y Blue Jays?

La victoria de los neoyorquinos en la Serie de Comodín ha provocado un hecho sin precedente en MLB, ya que será la primera vez en la historia que Nueva York y Toronto se crucen en una Postemporada.

Tras quedarse con el banderín en la División Este de la Liga Americana y tener una parte complementaria impresionante, Blue Jays llega a este enfrentamiento como favorito sobre New York Yankees. Además de eso, la franquicia canadiense tendrá la localía a favor con los primeros partidos a disputarse en su recinto (Rogers Centre) y un posible quinto duelo en su estadio también.

Toronto se quedó con la serie en la ronda regular de las Grandes Ligas con récord de ocho victorias y cinco reveses. El bateo será crucial para los Azulejos en la serie luego de quedar con el mejor promedio al bate de MLB con average colectivo de .265. Además de eso, fue la novena con más imparables conectados (1,461) y porcentaje de embasado más elevado con .333.

New York Yankees buscará mostrar su favoritismo

Es muy probable que el madero se imponga en la serie, ya que los Yankees poseen números notables a la ofensivas. La tropa de Aaron Boone demostraron que son los 'Bombarderos del Bronx' quedando como líderes en jonrones durante la temporada regular.